Il Mattino - Juanlu al Napoli, entro 24 ore il sì del Siviglia! Ecco qual è il nodo, poi si chiude

Calciomercato SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino racconta le ultime news dalla trattativa per Juanlu Sanchez:

"Nelle prossime 24 ore il Napoli avrà in mano il sì del Siviglia per Juanlu. O almeno questo è che il club azzurro si aspetta. Si aspetta da sempre, da quando a fine giugno la trattativa per il terzino spagnolo è partita. Ieri, però, è stato convocato da Almeyda per la prima gara di Liga dell'anno: stasera sarà in panchina - almeno inizialmente - contro il Bilbao, il diktat societario è non rischiarlo in campo se non ci dovessero essere le necessità. Domani può essere la giornata decisiva per il via libera, mentre l'altro spagnolo Gutierrez sarà sulla via dell'Italia. La squadra di mercato azzurra spera di poter avere a disposizione entrambi per la prima di campionato a Reggio Emilia [...] Il nodo di Juanlu sta nelle condizioni accessorie dell'affare, in particolare nelle percentuali per l'eventuale cessione futura che spetterebbero agli andalusi. Che avevano sparato altissimo: il 20%. E il Napoli non vuole ovviamente saperne. Ma si tratta con il sì del calciatore sempre in pugno. E questo, a due settimane dalla fine del mercato, farà la differenza".