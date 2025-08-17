Calciomercato Napoli, CorSera - L'infortunio di Lukaku può spingere gli azzurri a fare quest'acquisto

Calciomercato SSC NapoliÂ -Â L'edizione oggi in edicola delÂ Corriere della SeraÂ parla delle strategie di mercato degli azzurri:

"Lâ€™infortunio di Lukaku ha spinto anche il Napoli a riconsiderare i piani: se al belga venisse riscontrata una lesione al quadricipite della coscia sinistra (con conseguente lungo stop) agli azzurri potrebbe servire un altro centravanti. Partiti Simeone e Raspadori, Conte ha solo due punte e la prioritÃ in quel caso non sarÃ piÃ¹ lâ€™esterno sinistro, ruolo in cui le soluzioni non mancano, dal solito Spinazzola Â«alzatoÂ» alla novitÃ McTominay allargato sulla fascia con passaggio al 4-1-4-1. Modulo che richiederebbe un altro centrocampista, da qui i contatti con il Lens per Diouf. Il primo giorno di scuola si avvicina, anche i campioni in carica si affannano a finire i compiti".