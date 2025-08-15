Napoli-Diouf, dalla Francia: "Offerta ufficiale, proposti 5 anni di contratto! Sfida a 3 top club"

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi. Forte interesse della SSC Napoli per il centrocampista del Lens, Andy Diouf (22 anni). La giovane stellina francese era finito per le sue prestazioni già nei mesi scorsi sui taccuini Crystal Palace, Real Betis Balompié e Bayer Leverkusen.

Andy Diouf Napoli, prima offerta ufficiale al Lens

Andy Diouf calciomercato Napoli

Ecco cosa riferisce l'autorevole collega transalpino Santi Aouna su Footmercato, che svela non solo la proposta ufficiale partenopea ma anche la possibile durata contrattuale, ovvero di 5 anni.

Il Napoli apprezza molto il suo profilo e ha mostrato grande interesse. È stata anche inviata una prima offerta contrattuale. In Germania, anche Stoccarda e RB Lipsia sono in lizza per mettere le mani sul centrocampista, che è uno dei migliori Under 23 della Ligue 1. In Inghilterra, il Crystal Palace rimane interessato. Ma i club che bussano alla sua porta dovranno essere molto convincenti. Il Racing Club de Lens , infatti, conta sul suo centrocampista, soprattutto perché ha già lasciato sfuggire diversi giocatori, come Facundo Medina e Neil El Anyaoui. Da qui alla fine del mercato, i nordisti si aspettano di essere attaccati per Andy Diouf, il cui futuro sarà al centro dell'attenzione nei prossimi giorni.

Chi è Andy Diouf

Andy Diouf, centrocampista classe 2003 del Lens individuato dal Napoli come rinforzo in mediana, nel 2023 è stato eletto Miglior Giovane della Stagione di UEFA Europa Conference League e premiato dagli osservatori tecnici UEFA. Diouf aveva raggiunto con il Basilea le semifinali con la formazione svizzera dando un enorme contributo a tutto campo. Possente in fase difensiva, è stato anche pericoloso in attacco con tre gol, di cui due figurano nella top ten della competizione 2022/23: si tratta dell'unico giocatore con due marcature in classifica. Di lui si ricorda anche un bel gol al Franchi contro la Fiorentina con il suo mancino. In totale in quella competizione 14 presenze, 3 gol, 2 assist, 80,7% di precisione passaggi e 39 palloni recuperati. 22 anni, quasi un metro e novanta, Under 21 francese, Diouf, piede mancino, ha 65 presenze in Ligue 1, di cui 34 lo scorso anno in cui è stato grande protagonista in Francia. Diouf è un centrocampista versatile, duttile, di grande impatto e fisicità. Ha corsa, resistenza, pressing, tackle e buona copertura difensiva. Insomma, una sorta di alter ego di Anguissa. Il Napoli è deciso ad approfondire i discorsi con il Lens. Diouf è stato anche finalista tra i 25 migliori giovani under?21 per il premio Golden Boy 2023.