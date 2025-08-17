CdM - Miguel Gutierrez in arrivo al Napoli: fissata la data delle visite mediche!
Miguel Gutierrez è in arrivo al Napoli: domani le visite mediche a Villa Stuart, secondo il Corriere del Mezzogiorno
Calciomercato SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola del Corriere del Mezzogiorno parla dell'arrivo imminente di Miguel Gutiérrez:
"Gutierrez è in arrivo, domani dovrebbe sostenere le visite mediche a Villa Stuart".
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News