CorSport - Tra stasera e domani l'esito degli esami di Lukaku

Napoli - L’entità dell’infortunio di Lukaku si conoscerà a breve. Probabilmente già nella serata di oggi o al massimo domani, quando Romelu Lukaku farà gli accertamenti per quel risentimento alla coscia sinistra accusato nell’ultima amichevole del ritiro di Castel di Sangro contro l’Olympiacos. Un infortunio beffardo, spietato, arrivato alla mezz’ora, un attimo dopo aver calciato dal limite dell’area greca. Per Big Rom l’esordio in campionato è soltanto rimandato: ha svolto tutta la preparazione, ritrovando brillantezza e feeling con il gol, ma s’è fermato proprio sul più bello, con la stagione alle porte e uno scudetto sul petto da cominciare a difendere con tutte le forze. Dopo 48 ore di riposo, come previsto in casi simili, si sottoporrà agli accertamenti al Pineta Grande, che chiariranno i tempi di recupero e quantificheranno più o meno le partite in cui Antonio Conte dovrà fare a meno del suo numero 9, dell’uomo che con il suo gol al Cagliari ha chiuso il discorso scudetto.