Cheddira all'Udinese, Repubblica: ecco formula e cifre della cessione del Napoli

Calciomercato SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola di Repubblica parla così della possibile cessione di Walid Cheddira:

"Il direttore sportivo Giovanni Manna sta portando avanti una doppia operazione con l’Udinese: i rapporti tra le società sono ottimi, come testimoniato dall’acquisto di Lorenzo Lucca da parte dei campioni d’Italia. In Friuli andrà l’attaccante marocchino Walid Cheddira, reduce dal prestito all’Espanyol. Ci ha provato seriamente la Cremonese nell’ultimo periodo, ma il diretto interessato ha scelto l’Udinese, dove potrebbe sostituire proprio Lucca e avere spazio in serie A. Cheddira lascerà il Napoli in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo in base a determinate condizioni (di circa 3,5 milioni di euro)".