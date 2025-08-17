CdM lancia l'allarme - Infortunio Lukaku, si teme un mese di stop! Se invece sarà più lungo...

CdM lancia l'allarme - Infortunio Lukaku, si teme un mese di stop! Se invece sarà più lungo...

Infortunio Lukaku, le ultime news SSC Napoli dal CdM: si teme un lungo stop di almeno un mese

Calciomercato SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola del Corriere del Mezzogiorno parla dell'infortunio di Lukaku:

"Una domenica con il fiato sospeso, oggi Romelu Lukaku si sottoporrà agli esami strumentali che faranno chiarezza in merito al risentimento al quadricipite della coscia sinistra rimediato durante l’amichevole contro l’Olympiakos. Si teme almeno un mese di stop, è difficile che Big Rom possa esserci contro Sassuolo e Cagliari nelle prime due giornate di campionato. Se l’infortunio dovesse essere più serio, allora gli scenari fluttuanti del mercato sarebbero soggetti a ulteriori cambiamenti. Il Napoli potrebbe rinunciare a Elmas, una strada già tracciata, andrebbe definito soltanto l’accordo con il Lipsia avendo incassato l’entusiasmo del calciatore nonostante il pressing del West Ham. Se lo stop di Lukaku dovesse essere lungo, il Napoli potrebbe decidere di occupare il posto in lista con un’altra punta oltre Lucca che intanto ha conquistato la fiducia a suon di gol: ben quattro durante il pre-campionato".

Infortunio Lukaku in Napoli-Olympiacos
