Brand Finance - Ecco quanto vale oggi il marchio SSC Napoli: la cifra

Ultime news SSC Napoli - Puntuale l'appuntamento estivo di Brand Finance, la piattaforma che fa le carte ai club sportivi di tutto il mondo e ne analizza il valore, l'efficienza, la riconoscibilità, persino la platea. Ne parla l'edizione odierna de Il Mattino:

"Nella Top 10 ancora esclusi club italiani, arrancanti e in ritardo. Ma una crescita esponenziale è quella del Napoli di Aurelio De Laurentiis. Negli ultimi 12 mesi il brand del club della famiglia De Laurentiis è salito ulteriormente, migliorando del 11% ancora. In Italia solo la Roma ha fatto meglio in quanto a crescita (+15%), ma il club degli americani insegue ancora nella classifica generale. Gli azzurri hanno lavorato sodo dentro e fuori dal campo, oggi il valore del brand Napoli si attesta sui 240 milioni di euro. Quali sono i motivi del salto in avanti? Di certo le vittorie sul campo. Ma non solo: l'autoproduzione delle divise ha un ruolo importante, ha permesso al club di arrivare con il suo merchandising in giro per il mondo. Gli 80 e oltre milioni di tifosi sparsi per il globo decantati da De Laurentiis andrebbero tutti verificati, ma è certo che il brand azzurro ha ormai seguaci in ogni Paese, dal Brasile alle Filippine grazie anche a una strategia comunicativa che migliora anno dopo anno, al coinvolgimento dei tifosi aumentato ancora e a partnership che hanno portato gli azzurri dagli Usa alla Corea del Sud. Non solo sul mercato dei calciatori".