Cammaroto: "Botto finale di mercato per il Napoli, arriverà un big della Premier"

Calcio Mercato  
Calciomercato Napoli - Emanuele Cammaroto, giornalista, commenta su NapoliMagazine le ultime notizie sul mercato SSC Napoli

"Poi il botto finale, in attacco. Senza Raspadori il Napoli aveva comunque la necessità di fare un colpo. L'infortunio di Lukaku, al netto dei tempi di recupero, affretterà i tempi e spingerà il Napoli a cercare un bomber. Con il probabile arrivo del jolly Elmas si risolverà il problema dell'esterno sinistro, ruolo che il macedone può fare, e adesso si cerca quindi una una punta centrale.

Due nomi in pole positionZirzkee del Manchester United e Nico Jackson del Chelsea. L'idea è quella di prendere un big della Premier League, anche attraverso un prestito. L'ex Bologna è una tentazione forte e già conosce la Serie A, il senegalese del Chelsea è nella lista ma ha la controindicazione dell'impegno che lo porterà in Coppa d'Africa. Ci sono anche altri attaccanti il cui nome non è ancora uscito". 


 

