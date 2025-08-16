Cammaroto: "Botto finale di mercato per il Napoli, arriverà un big della Premier"

Calciomercato Napoli - Emanuele Cammaroto, giornalista, commenta su NapoliMagazine le ultime notizie sul mercato SSC Napoli:



"Poi il botto finale, in attacco. Senza Raspadori il Napoli aveva comunque la necessità di fare un colpo. L'infortunio di Lukaku, al netto dei tempi di recupero, affretterà i tempi e spingerà il Napoli a cercare un bomber. Con il probabile arrivo del jolly Elmas si risolverà il problema dell'esterno sinistro, ruolo che il macedone può fare, e adesso si cerca quindi una una punta centrale.



Due nomi in pole position: Zirzkee del Manchester United e Nico Jackson del Chelsea. L'idea è quella di prendere un big della Premier League, anche attraverso un prestito. L'ex Bologna è una tentazione forte e già conosce la Serie A, il senegalese del Chelsea è nella lista ma ha la controindicazione dell'impegno che lo porterà in Coppa d'Africa. Ci sono anche altri attaccanti il cui nome non è ancora uscito".





