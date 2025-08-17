CaughtOffside - Fonti vicine a Kang-in Lee confermano: il Napoli l'ha messo nel mirino, il PSG apre all'addio

Calciomercato SSC Napoli - La redazione di CaughtOffside in Inghilterra, sempre molto attenta alle dinamiche di mercato, torna ad accostare il centrocampista ed estrno sudcoreano Lee Kang-in, giocatore del Paris Saint-Germain, agli azzurri: "sta seriamente valutando la possibilità di lasciare il club", si legge:

"È molto apprezzato dall'allenatore del PSG, Luis Enrique, ma non gli impediranno di andare se gli verrà presentata un'offerta adeguata. La prestazione di Lee nella partita di Supercoppa Europea contro il Tottenham ha attirato l'attenzione dei principali club europei. Fonti vicine al giocatore hanno confermato a CaughtOffside che squadre come Napoli, Manchester United e Arsenal stanno "seguendo da vicino" la situazione del giocatore sudcoreano. In particolare, si afferma che l'Arsenal abbia manifestato il proprio interesse contattandolo direttamente l'entourage. Il PSG sarà aperto alle trattative se riceverà un'offerta interessante. Il ruolo di Kang-in Lee al PSG è descritto come un giocatore da rotazione, ma le sue abilità e versatilità lo rendono prezioso in molti sistemi. Tuttavia, la priorità del giocatore è essere coinvolto in un progetto in cui abbia la possibilità di essere regolarmente titolare".