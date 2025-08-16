Nessun summit a Ischia con ADL, ecco dove Conte ha trascorso il ferragosto | ESCLUSIVA

Esclusive fonte : di Marco Lombardi
Notizie Napoli - Antonio Conte e il suo staff hanno concesso tre giorni e mezzo liberi di riposo alla squadra dopo praticamente un mese intero di ritiro tra Dimaro e Castel di Sangro. Un piccolo break che è coinciso con il ferragosto e con il week end. Da lunedì nel tardo pomeriggio gli azzurri saranno di nuovo a Castel Volturno, per riprendere gli allenamenti in vista di Sassuolo-Napoli di sabato 23 agosto ore 18:30. 

Nella mattinata di venerdì 15 agosto, si era diffusa la notizia che il mister azzurro fosse a Ischia insieme al presidente De Laurentiis per passare insieme il ferragosto e dialogare anche delle ultime mosse di mercato. Così non è stato però, perché Conte non ha trascorso il ferragosto ad Ischia.
Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione infatti, Antonio Conte è partito da Capodichino con un volo privato giovedì 14 agosto alle 22:30 direzione Torino, dove ha trascorso il ferragosto con la sua famiglia. 

Difficile pensare che il mister possa tornare in Campania prima di lunedì, al ritorno in campo a Castel Volturno. Tra giovedì sera e venerdì mattina, tanti altri azzurri sono partiti alla volta delle destinazioni più disparate per trascorrere qualche ora di relax: De Bruyne e Lang sono volati dalle loro famiglie. Destinazioni vacanziere invece per Gilmour, Neres e Milinkovic-Savic. 
 

