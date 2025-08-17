Best of Scott McTominay in ritiro col Napoli: show contro il Sorrento e l'assist per Lucca | VIDEO

Termina il doppio ritiro del Napolidi Antonio Conte, con un mese di preparazione estiva. La pre-season dei partenopei si è divisa fra il ritiro in Val di Sole e quello in Abruzzo. E fra i più attesi c'era Scott McTominay, che è stato ai box praticamente per tutto il ritiro in Trentino, a causa di piccoli fastidi fisici da smaltire. Ma è stato fra i protagonisti di Castel di Sangro: un gol, un palo e tante belle giocate in Napoli-Sorrento, poi l'assist per il gol di Lucca contro l'Olympiacos.

Ecco il best of di Scott McTominay nella pre-season col Napoli!