Gazzetta - Manna si è giocato il Ferragosto al cellulare, ora è il momento delle scelte definitive

Calciomercato Napoli - La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione sulle scelte di mercato del Napoli e con Giovanni Manna che sta lavorando senza sosta per provare a chiudere tutti gli ultimi obiettivi prefissati:

Ultimo miglio, si sa, è il più faticoso: e al mercato, con il caos che regna sovrano e il prezzo che finisce alle stelle, bisogna sudarselo. C'è un Napoli fatto (più o meno) e quell'«altro» da rifinire: perché con una cinquantina di partite all'orizzonte, lo stress da prestazione che morderà i quadricipiti un giorno sì e due altri pure, oltre al blocco di presumibili titolari va aggiunta una panchina lunghissima. I summit a questo servono, si facciano fisicamente o telefonicamente: a definire un puzzle che sta per essere completato. Gli uomini, in pratica, sono stati individuati, ora il momento delle scelte per questo poker da calare tra campionato, Champions, Supercoppa e Coppa Italia. Si comincia tra meno di una settimana, il ritiro ha trasmesso autostima ma non è finita, non può esserlo, pure perché Conte è stato chiaro e qualche vuoto va ancora colmato: nel gioco delle coppie, che pure si potrebbe fare, serve altro e Manna si è «giocato» il suo Ferragosto al cellulare un po' con lo stato maggiore un po' con gli omologhi di casa altrove.