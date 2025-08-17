CorSport - I nuovi acquisti hanno approfittato dei giorni di riposo per i traslochi e ambientarsi in città

Napoli - Chi è tornato a casa per rivedere amici e parenti, chi ha preferito rimanere in Campania, chi ha colto l’occasione per mettere a posto scatoloni e valigie. Per i nuovi acquisti, infatti, è stato anche tempo di traslochi, prime sistemazioni e ambientamento in città. Una “scocciatura” che invece non riguarda Giovanni Di Lorenzo, capitano ormai perfettamente radicato a Napoli. Per lui, vacanza breve, ma al mare con moglie e figlie, il tutto documentato su Instagram. Un modo per ricaricare le batterie, ritrovare energie mentali e presentarsi agli ordini di Conte con lo stesso spirito con cui ha affrontato il ritiro. Così hanno trascorso i 3 giorni di riposo e relax concessi da Conte, perché poi domani si torna in campo per preparare la sfida al Sassuolo, primo appuntamento ufficiale della stagione. Lo riporta il Corriere dello Sport.

