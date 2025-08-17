Infortunio Lukaku, Il Mattino: il Napoli tornerà sul mercato per prendere un centravanti solo in un caso

Ultime notizie SSC Napoli di calciomercato: dopo l'infortunio Lukaku, Manna torna sul mercato solo in caso di lungo stop

Ultime news SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino scrive dell'infortunio di Romelu Lukaku, e svela che il club azzurro potrebbe tornare sul mercato:

"Ci sono alternative? Il Napoli ci sta pensando seriamente in queste ore, in attesa di capire quanto e come dovrà star fuori il belga. Se il problema fosse troppo lungo, si potrebbe addirittura immaginare di tornare sul mercato, mentre in rosa c'è ancora anche Ambrosino, prodotto del vivaio che da tempo avrebbe aperto le porte alla Cremonese per trovare più spazio. E poi ci sono gli esperimenti: nel finale di gara contro l'Olympiacos in Abruzzo, Conte ha provato anche a spostare in avanti Kevin De Bruyne, riferimento più avanzato in campo. [...] Una soluzione questa che a Napoli sarebbe solo un esperimento, per ora. O magari una mossa da utilizzare a gara in corso visto che una vera alternativa alla prima punta oggi non c'è, con Lukaku fuori dai giochi. Conte studia le soluzioni, le alternative e anche le variabili di una sfida che porta con sé già il peso dell'esordio".

De Bruyne e Lukaku
