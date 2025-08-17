CorSport - Conte aspetta Gutierrez, accordo col Girona e giocatore atteso in Italia

Calciomercato Napoli - Il Napoli in questa settimana che arriverà in vista della nuova stagione di Serie A conta di chiudere diversi nuovi acquisti e occhio alle scelte definitive che farà la società su determinati nomi, come quello di Miguel Gutierrez.

Come conferma il Corriere dello Sport il Napoli aspetta Gutierrez:

Domani sarà anche la settimana di Miguel Gutierrez, 24 anni, atteso in Italia nelle prossime ore. Il Napoli ha raggiunto da giorni l'accordo con il Girona: affare da 18 milioni più un altro di bonus. Conte aspetta l'esterno spagnolo che sarà pronto non prima di settembre per una precedente operazione alla caviglia destra che lo terrà ai box ancora per qualche settimana.

