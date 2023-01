Scambio Sirigu-Gollini: l'Atalanta vorrebbe il diritto di riscatto. Smentite su Mannone | ESCLUSIVA

Calciomercato Napoli - Arrivano conferme sullo scambio tra Napoli e Fiorentina per quanto riguarda Sirigu e Gollini. Secondo quanto risulta alla nostra redazione l'Atalanta, che detiene il cartellino di Gollini, vorrebbe inserire un diritto di rscatto. Arrivano invece smentite su Vito Mannone il quale è stato proposto ma non ha trovato i favori del Napoli.

Scambio Sirigu Gollini

Procede dunque piuttosto spedita la discussione tra l'Atalanta ed il Napoli per quanto riguarda Gollini il quale è attualmente in prestito alla Fiorentina dove ha trovato poco spazio perchè chiuso dal titolare terracciano. In viola dovrebbe andarci Salvatore Sirigu che proprio in estate era approdato al Napoli. L'Atalanta per Gollini vorrebbe inserire un diritto di riscatto in favore del Napoli.