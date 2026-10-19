Manchester City nei guai: il club inglese rischia la retrocessione e una multa salata
Ultime notizie calcio - Il Manchester City potrebbe andare incontro a conseguenze molto pesanti per le oltre 100 presunte violazioni delle norme finanziarie contestate al club inglese. Tra le ipotesi al vaglio, tuttavia, l'esclusione dal calcio professionistico con conseguente ripartenza dalla League Two, la quarta divisione inglese, sarebbe uno scenario poco probabile.
Manchester City nei guai: penalizzazione in arrivo?
A riportarlo è il Daily Mail, che analizza le possibili sanzioni a carico dei Citizens. L'eventualità più concreta sarebbe invece una consistente penalizzazione in classifica, tale da provocare la retrocessione della squadra in Championship, la seconda serie del calcio inglese. A questa misura potrebbe aggiungersi anche una multa economica particolarmente elevata, con ripercussioni significative per la società. Le conseguenze, però, potrebbero non limitarsi a una sola stagione.
Tra le ipotesi considerate ci sarebbe infatti un'ulteriore sottrazione di punti nel campionato successivo, che costringerebbe il Manchester City a rimanere in seconda divisione per almeno due annate consecutive. La vicenda resta dunque in attesa di sviluppi, con l'ambiente calcistico che guarda con attenzione all'esito del procedimento. Da parte sua, il Manchester City ha sempre respinto le accuse, sostenendo la propria innocenza rispetto alle contestazioni finanziarie mosse nei suoi confronti.