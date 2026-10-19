Retroscena Allegri: ieri non ha diretto l'allenamento, il motivo

Ultime notizie calcio Napoli - Non è un momento felice per Massimiliano Allegri. Oltre alla sconfitta di sabato contro il Venezia, l'allenatore ha dovuto anche lottare contro un attacco influenzale che non gli ha consentito di dirigere l'allenamento di ieri a Castel Volturno come si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport. Oggi, Allegri sarà regolarmente in campo ed anche in sala stampa per la conferenza pregara per la sfida di domani contro il Bodo.

Allegri salta l'allenamento, il motivo

Massimiliano Allegri non ha diretto ieri l'allenamento a Castel Volturno. L'edizione odierna del Corriere dello Sport svela il motivo:

"Cosa avrebbe potuto peggiorare il weekend di Allegri? Un'influenza che puntuale è arrivata costringendolo a saltare l'allenamento di ieri. Max è forte e tornerà in sella oggi. Allegri, un maestro della fase difensiva e un allenatore di enorme esperienza, non è ancora riuscito a dare equilibrio al sistema. Ed è vero, come dice lui, che non contano la difesa a tre o a quattro, ma lo è altrettanto che urge un'identità definitiva perché la squadra va troppo spesso in confusione e vive di fiammate individuali. In altre parole, il Napoli non dà l'idea di essere una squadra. E tra i mugugni di Lang, le incomprensioni con De Bruyne, i regali, i rigori sbagliati, la sfortuna, le assenze e la serie shock di sei partite in 19 giorni, deve cominciare a darla quanto prima".