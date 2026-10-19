De Laurentiis non ha contattato nessun ipotetico sostituto in panchina: la posizione su Allegri

Ultime notizie SSC Napoli - Dopo il ko di Venezia, nelle scorse ore ci sarebbero stati lunghi colloqui a distanza fra Max Allegri e Manna-De Laurentiis. Ieri l'allenatore non ha diretto l'allenamento per uno stato influenzale, ma s'è confrontato con la dirigenza partenopea.

Sulla posizione di De Laurentiis nei confronti di Allegri, Il Mattino oggi in edicola scrive:

"Sono proprio le poche gare giocate che non fanno perdere la calma a De Laurentiis: il presidente è preoccupato, normale che lo sia, ma non ha perso la fiducia che qualcosa cambierà. E velocemente. Vuol dare tempo, ne darà ancora tantissimo al suo tecnico. Anche ieri è stato chiaro: non ha preso contatti con nessun ipotetico sostituto sulla panchina. Che, almeno per ora, resta un signor nessuno. Questo non significa che De Laurentiis non riconosca il momento grave che sta vivendo il Napoli: la squadra non funziona"