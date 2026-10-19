Infortunio Alisson Santos, Il Mattino: non filtra nulla di buono, stamattina gli esami

Ultime notizie SSC Napoli - Alisson Santos si è fermato in Venezia-Napoli 1-0, dopo esser subentrato nella ripresa e aver acceso la manovra offensiva degli azzurri. La sua però sembra essere una ricaduta, visto che proprio al Penzo rientrava da un lungo stop.

L'edizione odierna de Il Mattino, sull'infortunio di Alisson Santos, scrive:

"Alisson ci ha messo giusto 20 minuti per avere un altro accidenti alla coscia. Oggi si saprà che cosa gli è successo ma il suo stop non promette nulla di buono e allungherà, sicuramente, il numero di giorni di assenza in questa stagione. Si era fermato l'11 settembre, contro l'Arsenal, e dopo oltre un mese, era rientrato. Dribbling, corse ma all'improvviso, dopo aver calciato verso Stankovic quel gesto che è la sintesi di ogni cosa: ha portato la mano dietro la coscia e si è fermato. Ha continuato a stare in campo (anche perché i cambi era terminati. Il verdetto si saprà questa mattina, quando a Pinetagrande, nella clinica di riferimento del club azzurro, effettuerà una risonanza".