Infortunio Alisson Santos, Il Mattino: non filtra nulla di buono, stamattina gli esami
Infortunio Alisson Santos, ultime notizie SSC Napoli: ecco cosa filtra sullo stop del brasiliano, stamattina gli esami strumentali
Ultime notizie SSC Napoli - Alisson Santos si è fermato in Venezia-Napoli 1-0, dopo esser subentrato nella ripresa e aver acceso la manovra offensiva degli azzurri. La sua però sembra essere una ricaduta, visto che proprio al Penzo rientrava da un lungo stop.
Infortunio Alisson Santos: ecco cosa filtra
L'edizione odierna de Il Mattino, sull'infortunio di Alisson Santos, scrive:
"Alisson ci ha messo giusto 20 minuti per avere un altro accidenti alla coscia. Oggi si saprà che cosa gli è successo ma il suo stop non promette nulla di buono e allungherà, sicuramente, il numero di giorni di assenza in questa stagione. Si era fermato l'11 settembre, contro l'Arsenal, e dopo oltre un mese, era rientrato. Dribbling, corse ma all'improvviso, dopo aver calciato verso Stankovic quel gesto che è la sintesi di ogni cosa: ha portato la mano dietro la coscia e si è fermato. Ha continuato a stare in campo (anche perché i cambi era terminati. Il verdetto si saprà questa mattina, quando a Pinetagrande, nella clinica di riferimento del club azzurro, effettuerà una risonanza".