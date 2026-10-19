Dybala in dubbio per Napoli-Roma: le ultime da Trigoria

Paulo Dybala è il dubbio che Gian Piero gasperini si porta dietro in vista della gara di Champions League contro lo Slovan Bratislava. Le condizioni dell'argentino sono in miglioramento. Bisogna capire se verrà già convocato per la sfida di domani oppure contro il Napoli sabato come si legge sul Corriere di Roma:

"La rifinitura nel pomeriggio, in questo senso, sarà decisiva. L’obiettivo per lo staff è mettere Dybala a disposizione di Gasperini per il big match di sabato a Napoli, ma se il numero 21 dovesse allenarsi in gruppo potrebbe rientrare tra i convocati e, qualora la partita dovesse richiederlo, dare una mano alla Roma nel finale".