Ribaltone Napoli? Gazzetta - Manna ed Allegri in discussione: senza risultati ogni scenario può essere possibile

Ultime notizie calcio Napoli - Bodo Glimt e Roma saranno partite decisive per il futuro del Napoli. Questo è quanto si legge stamattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport che non esclude lo scenario - sarebbe a dir poco apocalittico - che vedrebbe non solo Allegri ma anche Manna in discussione qualora il Napoli non dovesse fare punti nelle prossime due partite.

Allegri e Manna a rischio, lo scenario

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport che non esclude a priori un ribaltone in casa Napoli se le cose non dovessero andare bene contro Bodo Glimt e Roma:

“Il Napoli aveva bisogno di una profonda ristrutturazione, di investire per ringiovanire la rosa con giocatori comunque di qualità, che potevano essere attratti dalla prospettiva di giocare la Champions e di lottare per lo scudetto. E invece, zero investimenti, rosa ridimensionata a causa dei tanti soldi spesi per giocatori voluti da Conte che non hanno mai inciso e che anche Max non sta riuscendo a recuperare come da richiesta della società.

Allegri sembra in balia di un destino già segnato. E anche il ds Manna, che lo ha voluto fortemente, è finito nel mirino della contestazione dei tifosi. Adesso Bodo Glimt e Roma sono già decisive. A Napoli sono già tutti in discussione: senza risultati, ogni scenario può essere possibile”.