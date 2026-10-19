Allegri non intende dimettersi, Il Mattino: ieri lunghi colloqui con ADL e Manna, ecco cosa filtra!

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino analizza il momento 'no' degli azzurri e si sofferma sui lunghi colloqui di ieri fra Manna, il presidente De Laurentiis e Allegri:

"La Champions per risalire o affondare. Il disonore per la sconfitta di Venezia li accompagnerà, in ogni caso, ancora a lungo. Una specie di Corea per Allegri e per gli azzurri. Ieri il faccia a faccia a Castel Volturno è saltato in aria per - dice una nota del club - uno stato influenzale di Max. Un chiarimento necessario, perché scoperta la sua assenza al centro tecnico al mattino, già era iniziato il vorticoso giro di ipotesi. No, non intende dimettersi. E no: De Laurentiis non lo molla perché è sicuro che il Napoli possa ripartire con lui. Fiducia totale per il tecnico. «Bisogna restare tutti uniti», è la parola d'ordine. Poi, si sa, le cose possono cambiare in un batter baleno. Ieri lunghi colloqui tra Allegri, De Laurentiis e il ds Manna. Va trovata una via d'uscita. Tutti insieme".

Napoli: De Laurentiis sta con Allegri

Per adesso Allegri gode ancora della fiducia del Napoli:

"Qui, o si fa l'Europa o qualcosa pure rischia di accadere. L'antidoto alla crisi del Napoli, secondo l'unità appunto di crisi (il patron, il ds Manna, l'ad Chiavelli) è quello di dimenticare Venezia e lavorare con serenità. Ad Allegri sono arrivati solo questo genere di messaggi dal patron azzurro. Di sicuro, non c'è lo stesso clima che accompagnava gli ultimi giorni di Garcia, tre anni fa. Eppure Rudi di gare ne aveva perse "appena" 4 in 19 partite. E aveva virtualmente in tasca il pass per gli ottavi di Champions. Nulla a confronto di questo cammino allegriano: 5 ko in 9 gare e una qualificazione che è ancora molto lontana".