"Dietrofront in pochi minuti", la scelta del Napoli sul ritiro dopo il KO di Venezia

Ultime notizie SSC Napoli - Ci sono stati momenti di riflessione, dopo il ko di Venezia, in casa Napoli: il club azzurro aveva prima pensato al ritiro alla vigilia della sfida al Bodo/Glimt, poi il dietrofront in pochi minuti.

L'edizione odierna de Il Mattino racconta la scelta del Napoli sul ritiro:

"In realtà, già nel pomeriggio di sabato era ventilata l'ipotesi di poter andare in ritiro stasera, alla vigilia del Bodo Glimt: la struttura di Pozzuoli, quartier generale del Napoli, era stata allertata dopo la debacle in Laguna. Poi nel giro di pochi minuti il dietrofront. La notte del giudizio si avvicina. Quella di domani, in Champions, con il Bodo, è la prima. Ma anche sabato, quando arriverà la Roma di Gasperini, sarà un altro esame".