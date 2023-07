Presentazione SSC Napoli 2023-24, diretta video su CalcioNapoli24 dalle 21:15 con Decibel Bellini

Ritiro Dimaro Napoli / DIMARO FOLGARIDA (TN) - Gentili lettrici e lettori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla diretta video e testuale della presentazione della SSC Napoli sul palco della Ebay Arena di questa sera: l'appuntamento è alle ore 21.15 con Daniele 'Decibel' Bellini, prima la presentazione dell'intera squadra dei partenopei alla platea dei tifosi e poi il dj set per far danzare e divertire tutti i napoletani presenti in Val di Sole.

Se hai un iPhone, clicca QUI e guarda la diretta video su YouTube.

Presentazione squadra SSC Napoli a Dimaro 2023: diretta video

L'integrale presentazione della squadra della SSC Napoli nella Ebay Arena di Dimaro-Folgarida sarà in diretta video sul nostro canale Youtube e sul canale 79 DTT: l'appuntamento è su CalcioNapoli24 dalle ore 21:15 di oggi, sabato 22 luglio 2023. Vi proporremo tutto ciò che accadrà sul palco con la presentazione di squadra, allenatore e staff della SSC Napoli. E poi a seguire il dj set per far ballare tutta la piazza, tutto in diretta sui nostri canali social e in tv.