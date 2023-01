Vieri: "Goleada Napoli alla Juve? Gara devastante degli azzurri, se poi giochi come Kvara e compagni..."

Calcio Napoli - Christian Vieri ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport:

Dopo otto vittorie consecutive, la Juventus è crollata nel delicatissimo incrocio di venerdì sera.

«La verità è che gli azzurri hanno fatto una partita devastante, di certo non la prima della stagione. Da mesi, la squadra di Spalletti propone, in Serie A e in Champions League, un calcio che in Italia non vedevamo da vent’anni. Hanno segnato cinque gol, ma il punto non è questo. Bisogna entrare nell’ottica che, una volta ogni tanto, tutti possono realizzare una goleada. È molto più semplice riuscirci, però, se giochi come Kvaratskhelia e compagni…».