Tuttosport si inchina al Napoli: fantasioso pensare che non vinca lo scudetto! La Juve ha perso l'onore e ha offeso milioni di tifosi

La sicurezza e poi la ferocia per dimostrare la superiorità e per sbriciolare qualsiasi ambizione di rimonta: il Napoli è una meravigliosa macchina calcistica, bisogna avere grande fantasia per pensare che non vinca lo scudetto. Lo annuncia Tuttosport.

Il Napoli prende a schiaffi la Juventus

“I progetti juventini di inseguire gli uomini di Spalletti sono presto diventati capricci e la squadra di Allegri ha perso tutto, soprattutto l’onore. Arrendersi in modo così molle, afflosciarsi così spudoratamente, disputare la ripresa senza una goccia di agonismo, è un’offesa a milioni di tifosi. I giocatori e l’allenatore della Juventus non possono non provare vergogna. La storicità della sconfitta, che segnerà un’epoca a Napoli e per i napoletani, è una cornice d’oro al capolavoro di Spalletti. Il campionato è lunghissimo, ma la sua squadra non può avere paura: poteva averne ieri, ma è stato magnifico e spietato. L’impressione è che ieri la Juventus abbia preso gli schiaffi e il rumore abbia spaventato anche Milan e Inter”

