Tuttosport - Nessun pericolo che Kvara salti il derby con la Salernitana: ieri allenamento a parte a scopo precauzionale

Calcio Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive sulle condizioni di Kvaratskhelia:

"Ci sarà. Kvaratskhelia rientrerà per il derby di Salerno, dopo aver saltato gli ottavi di Coppa Italia contro la Cremonese a causa di un improvviso attacco influenzale. Ieri era sfebbrato, ma per precauzione lo staff medico del Napoli ha preferito fargli sostenere un lavoro in palestra ed evitare che prendesse un colpo di freddo sul campo di allenamento battuto da pioggia e vento. Oggi sarà regolarmente in campo con gli altri compagni di squadra agli ordini di Spalletti che contro la Salernitana potrà recuperare la coppia d’oro dell’attacco azzurro"