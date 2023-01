Repubblica - Le statistiche dicono Spalletti, quelli della 'fortuna' dicono Juve: tutti i numeri di Napoli-Juventus

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna di Repubblica torna sullo scontro dialettico a distanza fra Allegri e Spalletti in conferenza stampa, ma poi sottolinea come contino soltanto i numeri e ciò che si porterà in campo:

"Che siano i numeri a parlare, allora. Da otto partite la Juve non prende gol, però non è vero che è una squadra impossibile da scalfire, visto che il Napoli è secondo per tiri subiti e la Juventus appena quattordicesima. Tutti gli altri dati rappresentano una costante: il Napoli è la squadra che tira di più e la Juve è ottava, il Napoli quella che fa più possesso e la Juve è nona, il Napoli è secondo per dribbling e la Juve tredicesima, il Napoli è secondo per corner battuti e la Juve undicesima. I bianconeri sono al vertice (2°) solamente per pali e traverse subiti (oltre che quartultimi per quelli colpiti), segno che il vento le sta gonfiando le vele, ma è un dato di fatto che Allegri sta quasi in cima con parametri da squadra di mezza classifica: questo non è un difetto ma il più straordinario dei pregi, oltre alla ragione per cui tutti, a cominciare dal buffo Spalletti, sono preoccupati da lui".