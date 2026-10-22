Cessione SSC Napoli, il gruppo americano stravede per il Maradona! Incontro De Laurentiis-Rizzetta durato un'ora
Ultime notizie SSC Napoli - Matt Rizzetta è ancora interessato al Napoli. Un appuntamento all'hotel de Bonart, a corso Vittorio Emanuele, proprio con Aurelio De Laurentiis. Sessanta minuti scarsi, subito dopo la visita di Rizzetta all'ospedale Pausillipon per un evento di beneficenza, racconta Repubblica.
Rizzetta è l'advisor di un gruppo di investitori che ha voglia di entrare nel calcio ma soprattutto di investire in un brand in ascesa come Napoli, sede dell'America's Cup la prossima estate, col tema delle infrastrutture sportive che è primario.
"Non c'è un'offerta ufficiale, ma una riflessione sul valore della società. La valutazione, secondo la cordata, è di circa 1.3 miliardi di euro, De Laurentiis prende in considerazione non meno di 2 miliardi di euro. Nel pacchetto - secondo l'intenzione di ADL – ci saranno pure i terreni per la costruzione del suo stadio a San Giovanni a Teduccio. Il gruppo Rizzetta stravede per il Maradona, l'idea sarebbe di gestirlo e magari investire nella ristrutturazione, a patto ovviamente di essere sul ponte di comando del Napoli. Tutte le altre idee, compresa quella di essere soci di minoranza, non interessano a Rizzetta"