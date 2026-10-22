Cessione SSC Napoli, il gruppo americano stravede per il Maradona! Incontro De Laurentiis-Rizzetta durato un'ora

Ultime notizie SSC Napoli - Matt Rizzetta è ancora interessato al Napoli. Un appuntamento all'hotel de Bonart, a corso Vittorio Emanuele, proprio con Aurelio De Laurentiis. Sessanta minuti scarsi, subito dopo la visita di Rizzetta all'ospedale Pausillipon per un evento di beneficenza, racconta Repubblica.

Rizzetta è l'advisor di un gruppo di investitori che ha voglia di entrare nel calcio ma soprattutto di investire in un brand in ascesa come Napoli, sede dell'America's Cup la prossima estate, col tema delle infrastrutture sportive che è primario.