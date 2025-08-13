Tmw - Obaretin in prestito all'Empoli, riscatto a 4 milioni

Calcio Mercato  
ObaretinObaretin

Empoli, in chiusura l'arrivo in prestito dal Napoli del difensore Obaretin. Questo è l'aggiornamento che arriva dal portale Tuttomercatoweb:

"Si avvicina un nuovo acquisto per l'Empoli, ormai in fase di chiusura nella trattativa con il Napoli per avere il difensore Nosa Edward Obaretin (22 anni), rientrato in forza alla rosa azzurra dopo aver trascorso la passata stagione in prestito in Serie B al Bari e pronto a rifare le valigie per un'altra avventura in cadetteria, di nuovo a titolo temporaneo.

Raggiunti gli accordi del caso per il trasferimento in Toscana fino al termine della stagione di Obaretin, previsto anche l'inserimento di un diritto di riscatto in favore dell'Empoli, per un'operazione che nel complesso, tra onere del momentaneo cambio di casacca ed eventuale acquisizione a titolo definitivo, si aggira attorno ai 4 milioni di euro".

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top