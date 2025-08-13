CorSport - Il Napoli aspetta Gutierrez, con lui può arrivare anche Juanlu Sanchez

Calciomercato Napoli - Il Napoli aspetta Gutierrez e Juanlu Sanchez, il possibile doppio colpo sulle fasce dalla Spagna può concretizzarsi proprio nelle prossime ore perché come scrive il Corriere dello Sport c'è volontà di chiudere:

Aspettando Gutierrez, che sta sempre realmente dietro l'uscio, e magari con lui anche Juanlu Sanchez, lungo la fascia perlomeno non c'è più il viavai d'una volta: il mercato va così, perlustri le corsie di mezzo mondo, ti imbatti nelle tue stesse idee demolite dalla realtà (o da costi impegnativi) e poi, quasi dal nulla, viene fuori un'illuminazione che ti riconduce al passato e te lo fa assaporare in profondità.