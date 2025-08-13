Gazzetta - Il Mapei di Reggio Emilia si tingerà d'azzurro per Sassuolo-Napoli, esodo di massa garantito

NapoliÂ - Certe partite durano veramente poco, una ventina di minuti appena: Sassuolo-Napoli, in prevendita, s'Ã¨ consumata in un lampo, giusto il tempo di cominciarla ed era giÃ finita, con tanto di comunicato che ha immediatamente tolto speranze a chi ancora ne aveva: Â«Il Sassuolo comunica che sono esauriti i tagliandi della Tribuna Nord, settore ospiti. Dalle ore 10 di martedÃ¬ 19 sarÃ avviata la prevendita di Tribuna Est e OvestÂ». E il Mapei di Reggio Emilia si tingerÃ d'azzurro, perchÃ© questa Ã¨ una di quelle sfide in cui l'esodo di massa Ã¨ garantito, lo raccontano i precedenti con flussi variabili tra gli otto e diecimila tifosi del Napoli, annunciati pure stavolta per il debutto dei campioni d'Italia.