Calcio Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive sul futuro di Victor Osimhen:

"E poi Osimhen , acquistato a 70 milioni (50 cash più 20 milioni per altri 4 elementi ceduti al Lille) nell’estate del 2020, ma oggi il presidente De Laurentiis non accetta proposte per meno di 120 milioni: alla prossima sessione estiva di mercato è probabile che ci sia la fila di club della Premier dietro la porta del patron partenopeo".