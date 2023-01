"Osi! Osi!". Ecco come Spalletti 'plasma' Osimhen a far danni alle difese avversarie

Nella semplicità dei gesti di Osimhen c’è tutta la modernità del calcio che ha saputo plasmare Luciano Spalletti, come racconta la Gazzetta dello Sport.

"«Osi, Osi!», l’urlo del tecnico spesso si sente anche negli stadi pieni di tifo, un modo di guidare il suo purosangue “educandolo” a una corsa più funzionale a se stesso e soprattutto alla squadra. E i risultati si vedono.

La sua corsa lo porta a diventare devastante per le difese. Non semplice contropiede o buttare in avanti la palla a caso, ma tempi studiati e provati in allenamento. Perché quella palla in controtempo di Politano, spalle alla porta, col suo mancino, lunga su Victor ha già fatto dei bei... danni. Il gol contro la Roma all’Olimpico, l’azione del 2-0 alla Juventus"