Elmas-Napoli, Moretto annuncia: "Valutazione in corso, ipotese che ha già due certezze"

Calciomercato Napoli, suggestiva idea di un ritorno in azzurro di Eljif Elmas: il jolly macedone nell'ultima metà di stagione è arrivato al Torino in prestito dal Lipsia

Calciomercato Napoli - Matteo Moretto, esperto di mercato, ha riportato alcuni aggiornamenti sulle trattative del Napoli. In particolare ci sono novità per l'ipotesi del ritorno di Eljif Elmas in azzurro.

Ecco quanto riportato da Matteo Moretto, tramite il canale YouTube di Fabrizio Romano, sulla possibilità Elmas-Napoli:

"Nelle ultime ore è tornato in auge il nome di Elmas per il Napoli. Ci sono due certezza: la prima è che Elmas farebbe carte false per tornare in azzurro e ci spera perchè Napoli gli è rimasta nel cuore. La seconda è che lo stesso Napoli sta valutando seriamente il ritorno del macedone. La società azzurra sta valutando vari tasselli di mercato anche dal punto di vista economico, ma Elmas resta una possibilità. Ad oggi siamo nel campo delle valutazione, non ancora in quello di trattative avanzate”.

