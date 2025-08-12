Spalletti: "Napoli favorito per lo scudetto, la società ha lavorato benissimo! Mio futuro? Fatto brutta figura, ho bisogno di due cose"

Notizie Napoli calcio - Luciano Spalletti, allenatore del terzo scudetto del Napoli ed ex CT della Nazionale, ha rilasciato un'intervista durante la trasmissione #NonSoloMercato, in onda su Rai2.

Diversi i temi trattati da Spalletti che ha parlato anche del Napoli e del prossimo campionato:

Cosa ti aspetti dagli allenatori di Serie A quest’anno? “Se penso al prossimo campionato credo che le solite note saranno quelle che si daranno battaglia per la vittoria finale. Intendo Napoli, Inter, Milan e Juventus, anche se spero ci possa essere qualche squadra che possa inserirsi come Roma e Lazio. Sono contento poi che siano tornati Sarri e Allegri, che stimo tantissimo. In più sono curioso di capire cosa farà Gasp in una piazza come quella di Roma. Il Napoli poi oltre ad aver vinto il campionato ha creato i presupposti per mettere delle basi importanti. La società ha lavorato benissimo e la vedo leggermente favorita rispetto alle altre. Molte cose però possono venire fuori come”.

Il mio futuro? "Quello che sarà lo attendo con assoluta tranquillità. Se penso a ciò che mi è successo e alla brutta figura che ho fatto credo che debba presentarsi qualcosa di clamoroso. Ho bisogno di ricreare un clima d’affetto, di essere compatto con i miei calciatori. E poi di fare risultato, perché nel calcio ciò che conta è quello. Ho imparato anche nuove cose da allenatori emergenti. Il calcio è semplice, ma la semplicità è un punto di partenza e non di arrivo".

Gattuso centrerà la qualificazione? “Assolutamente, ce la farà. L’ho sentito perché mi ha telefonato e ci ho scambiato un paio di battute. Ci stimiamo anche molto, perché è un passionale e uno che dedica molto tempo al lavoro che fa. Gli faccio un in bocca al lupo".

Retegui lo convocheresti ancora nonostante sia andato in Arabia Saudita? "Ormai bisogna essere aperti a tutto, perché non possiamo scartare niente dato che non ci sono tanti calciatori convocabili. Prima si poteva scegliere tra cinquecento giocatori, mentre ora tra cinquanta. Permettersi il lusso di lasciar fuori chi ha fatto delle scelte singolari non è concepibile".