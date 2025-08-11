Giletti: "Miretti? La Juventus è obbligata a cederlo: Conte e Manna questo lo sanno"

Il giornalista e conduttore Massimo Giletti, tifoso juventino, è intervenuto sulle frequenze di RadioBianconera nel corso di "Rassegna Stramba", parlando dell'interesse del Napoli per Fabio Miretti:

"Miretti ha 21 anni, a nove anni era già della Juventus e rappresenta quello che diceva Julio Cesar qualche tempo fa, ovvero il fatto che la Juventus continua a non avere uno zoccolo duro di giocatori italiani. Non sarà un fenomeno ma l'abbiamo visto anche contro la Reggiana che qualche lampo di classe lui ce l'ha. Invece andrà via per il solito motivo, ovvero la necessità di vendere. La Juve è obbligata a privarsene, e non è un caso che Conte e Manna lo vogliano, consapevole di compiere un errore ma di fatto obbligata a farlo".