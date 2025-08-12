Juanlu-Napoli, si accorcia la distanza con il Siviglia! Gazzetta: il 'si' può arrivare a giorni

Calciomercato Napoli - Potrebbe nascere un Napoli sempre più spagnolo, o almeno è questo l'obiettivo. Se l'arrivo di Miguel Gutierrez dal Girona è ad un passo, gli azzurri proseguono il braccio di ferro con il Siviglia per l'operazione Juanlu Sanchez.

Ecco quanto riportato da La Gazzetta dello Sport sulla trattativa Napoli-Siviglia per Juanlu:

"Corsia di destra, ma partendo dal basso, rimane l’opzione Janlu Sanchez (22 a Ferragosto, dunque ci siamo), una delle primissime scelte, l’alternativa per Di Lorenzo e però anche una specie di tappo per la cessione di Zanoli: con il Siviglia è stato complicatissimo ma le distanze si sono accorciate. E se ci scappa il sì, in qualsiasi momento delle prossime giornate, a quel punto si deciderà anche per Zanoli: lo aspettano al Bologna, Sartori per cinque più uno porterebbe a Casteldebole un esterno nel quale crede con Italiano, e l’inserimento dell’Udinese sembra non rappresenti un pericolo".