Juanlu-Napoli, si accorcia la distanza con il Siviglia! Gazzetta: il 'si' può arrivare a giorni

Calcio Mercato  
JuanluJuanlu

Calciomercato Napoli, prosegue la trattativa con il Siviglia per Juanlu Sanchez: dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport arrivano importanti aggiornamenti

Calciomercato Napoli - Potrebbe nascere un Napoli sempre più spagnolo, o almeno è questo l'obiettivo. Se l'arrivo di Miguel Gutierrez dal Girona è ad un passo, gli azzurri proseguono il braccio di ferro con il Siviglia per l'operazione Juanlu Sanchez.

Juanlu Napoli aggiornamenti 

Ecco quanto riportato da La Gazzetta dello Sport sulla trattativa Napoli-Siviglia per Juanlu:

"Corsia di destra, ma partendo dal basso, rimane l’opzione Janlu Sanchez (22 a Ferragosto, dunque ci siamo), una delle primissime scelte, l’alternativa per Di Lorenzo e però anche una specie di tappo per la cessione di Zanoli: con il Siviglia è stato complicatissimo ma le distanze si sono accorciate. E se ci scappa il sì, in qualsiasi momento delle prossime giornate, a quel punto si deciderà anche per Zanoli: lo aspettano al Bologna, Sartori per cinque più uno porterebbe a Casteldebole un esterno nel quale crede con Italiano, e l’inserimento dell’Udinese sembra non rappresenti un pericolo".

Juanlu
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top