Calciomercato Napoli, non tramonta l'ipotesi Chiesa! Gli azzurri hanno una nuova tentazione

Calciomercato Napoli - Con la cessione ufficiale di Raspadori all'Atletico Madrid, il Napoli è alla ricerca di un altro esterno offensivo per completare il reparto avanzato.

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta gli ultimi due nomi che gli azzurri seguono con interesse:

"Il Napoli ha una serie di ipotesi per la corsia di sinistra, c’è rimasto anche Federico Chiesa chiaramente che però ha costi che si possono immaginare assai più impegnativi, e la tentazione Elmas in prestito seduce e illumina".