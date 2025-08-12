Calciomercato Napoli, non tramonta l'ipotesi Chiesa! Gli azzurri hanno una nuova tentazione

Napoli su Federico Chiesa, l'esterno del Liverpool resta una possibilità di calciomercato negli ultimi giorni di agosto: intanto gli azzurri tornano su un ex obiettivo

Calciomercato Napoli - Con la cessione ufficiale di Raspadori all'Atletico Madrid, il Napoli è alla ricerca di un altro esterno offensivo per completare il reparto avanzato. 

Calciomercato Napoli, ultime sull'esterno d'attacco

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta gli ultimi due nomi che gli azzurri seguono con interesse:

"Il Napoli ha una serie di ipotesi per la corsia di sinistra, c’è rimasto anche Federico Chiesa chiaramente che però ha costi che si possono immaginare assai più impegnativi, e la tentazione Elmas in prestito seduce e illumina"

