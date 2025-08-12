Gutierrez-Napoli, Gazzetta: c'è un ultimo aspetto da definire prima del via libera

Calciomercato Napoli - Miguel Gutierrez del Girona è ad un passo dal Napoli. Il laterale mancino iberico, che sta recuperando da un intervento dalla caviglia, è pronto ad approdare in azzurro: ieri i due club hanno firmato anche gli ultimi documenti.
L'accordo tra Napoli e Giorna per Miguel Gutierrez è totale, manca solo un ultimo aspetto prima di completare l'operazione. Ecco quanto riportato da La Gazzetta dello Sport:
"Il Napoli ha già chiuso (di fatto) per Miguel Gutierrez (24), c’è l’accordo con il Girona, c’è quello con il calciatore e poi c’è da definire le commissioni, che rappresentano comunque una voce e che finiscono per diventare piombo nel bilancio: le trattative, quando si arriva ai dettagli, possono pure incagliarsi e richiedono tempi necessariamente mediamente lunghi per essere definiti".