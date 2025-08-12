Gutierrez-Napoli, Gazzetta: c'è un ultimo aspetto da definire prima del via libera

Calciomercato Napoli - Miguel Gutierrez del Girona è ad un passo dal Napoli. Il laterale mancino iberico, che sta recuperando da un intervento dalla caviglia, è pronto ad approdare in azzurro: ieri i due club hanno firmato anche gli ultimi documenti.

Miguel Gutierrez Napoli le ultime

L'accordo tra Napoli e Giorna per Miguel Gutierrez è totale, manca solo un ultimo aspetto prima di completare l'operazione. Ecco quanto riportato da La Gazzetta dello Sport: