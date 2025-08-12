Gutierrez-Napoli, Gazzetta: c'è un ultimo aspetto da definire prima del via libera

Rassegna Stampa  
Miguel GutierrezMiguel Gutierrez

Calciomercato Napoli, Miguel Gutierrez del Girona è ad un passo dagli azzurri ma va definito un ultimo aspetto prima delle visite mediche e della firma sul contratto

Calciomercato Napoli - Miguel Gutierrez del Girona è ad un passo dal Napoli. Il laterale mancino iberico, che sta recuperando da un intervento dalla caviglia, è pronto ad approdare in azzurro: ieri i due club hanno firmato anche gli ultimi documenti.

Miguel Gutierrez Napoli le ultime

L'accordo tra Napoli e Giorna per Miguel Gutierrez è totale, manca solo un ultimo aspetto prima di completare l'operazione. Ecco quanto riportato da La Gazzetta dello Sport:

"Il Napoli ha già chiuso (di fatto) per Miguel Gutierrez (24), c’è l’accordo con il Girona, c’è quello con il calciatore e poi c’è da definire le commissioni, che rappresentano comunque una voce e che finiscono per diventare piombo nel bilancio: le trattative, quando si arriva ai dettagli, possono pure incagliarsi e richiedono tempi necessariamente mediamente lunghi per essere definiti".

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top