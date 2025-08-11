Nesti: "Napoli, mercato top ma non avrei ceduto Raspadori: mi ricorda Pablito Rossi"

Le Interviste  
Nesti: Napoli, mercato top ma non avrei ceduto Raspadori: mi ricorda Pablito Rossi

Ultime calcio - Il giornalista Carlo Nesti, nella sua rubrica su Tuttomercatoweb, ha parlato del mercato delle squadre di Serie A:

"Il mio termometro del mercato: Napoli davanti a tutti. La squadra era forte, ed ora appare ancora più forte, in vista della Champions League, con Beukema, De Bruyne, Lang e Lucca. Raspadori è andato all'Atletico Madrid, ma io non lo avrei ceduto: è l'unico attaccante, che mi ricorda sempre Pablito Rossi. Inter, se dovesse arrivare Lookman, talento imprevedibile, la rosa offensiva sarebbe da urlo: Lautaro, Thuram, Lookman, Bonny ed Esposito. La difesa, non essendo arrivato Leoni, presenta ancora Acerbi (37 anni) e De Vrij (33 anni). Sono utili, ma non eterni: urge svecchiare. Juventus, David, mai sceso sotto i 25 gol, negli ultimi 3 anni, a parametro zero, appare un buon affare, sia sul piano tecnico, sia sul piano economico. Vlahovic è il "blocca-sterzo" del "volante" Comolli. Nove titolari su 11, in ogni caso, sono quelli della scorsa stagione, si spera senza infortuni. Milan, la ricchezza tecnica del centrocampo, con Modric, Ricci e Jashari. La sintonia con Allegri potrebbe rivitalizzare Leao, donandogli continuità. La difesa non è una sicurezza assoluta, con Tomori, Pavlovic e Gabbia, come non lo è l'attacco, per adesso, con il solo Gimenez".

