Lang cambia posizione con il Villarreal? Ballottaggio in corso: la possibile nuova posizione di Noa

Ultime notizie calcio Napoli - Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Napoli si metterà 3-5-2 questa sera contro il Villarreal in Champions League. Allegri avrebbe dunque scelto di cambiare ancora assetto di gioco rispetto all'ultimo incontro di campionato contro il Frosinone. per il quotidiano è aperto un ballottaggio accanto all'inamovibile Hojlund per completare dunque la coppia offensiva. De Bruyne e McTominay giocheranno da mezzala con Gilmour favorito su Lobotka nel ruolo di play.

Villarreal Napoli, le scelte di Allegri

Per la Gazzetta dello Sport non è da escludere la sorpresa Lang nel ruolo di seconda punta accanto a Hojlund. per l'olandese sarebbe una posizione inedita visto che nasce laterale offensivo di sinistra. Sabato, tra l'altro, è andato anche in gol contro il Frosinone giocando proprio in quella posizione di campo. L'ex Psv si gioca una maglia con Giovane che ha invece servito l'assist a De Bruyne sabato sera al Maradona. Il brasiliano si è rivisto in campo contro la compagine di Alvini dopo essersi operato per un'ernia che l'ha costretto a fermarsi diverse settimane.