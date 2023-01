Gazzetta su Demme: ancora indeciso se partire o provare a convincere Spalletti a dargli spazio

Come racconta la Gazzetta dello Sport, in vista della Coppa Italia ci sono giocatori che ora attendono da Spalletti una nuova opportunità per mettersi in mostra, per dimostrare di essere competitivi e funzionali al progetto. Tra di loro c'è Diego Demme, ad esempio.

Demme attende il suo futuro

"Il discorso riguarda anche altri reparti, non solo l’attacco. Perché Ndombele ed Elmas da tempo dimostrano di essere in buona forma, senza dimenticare il mediano tedesco Diego Demme, ancora indeciso se partire per cercare spazio altrove o scommettere su se stesso provando a convincere Spalletti a dargli maggiore spazio"

