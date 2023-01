Gazzetta - Progetto Spalletti-Napoli: il tecnico confida di trattenere questi tre calciatori

Calcio Napoli - La Gazzetta dello Sport lo definisce progetto Spalletti quello che il Napoli sta già pianificando per la prossima stagione. Nel dettaglio, il quotidiano scrive come il club voglia blindare tutti i fedelissimi del tecnico. Dopo Anguissa, toccherà infatti a Lobotka, Di Lorenzo e Rrahmani prolungare i contratti. Spalletti confida poi di trattenere altri tre big sui quali ci sono gli occhi addosso di mezza Europa.

Ecco cosa scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

"Il primo ad aver firmato il rinnovo è stato Anguissa, l’equilibratore della squadra, e adesso toccherà in rapida successione al metronomo Lobotka, a Rrahmani e a capitan Di Lorenzo. Ovviamente, Spalletti confida di trattenere anche Kim (al netto della complessa clausola rescissoria valida per l’estero inserita nel contratto del coreano), Osimhen e Kvaratskhelia, sui quali ci saranno pure gli occhi di mezza Europa ma che sono tutti legati proprio all’allenatore che li sta consacrando ad altissimi livelli. Dunque, in questo momento in cui il futuro appare azzurro in tutti i sensi, è ipotizzabile che il Progetto Spalletti si prolunghi ancora a lungo perché lo stesso tecnico si sta divertendo con questo gruppo di ragazzi"