Gazzetta - Nasce l'Italia di Gattuso: 4-2-3-1 con tre calciatori del Napoli, torna Politano titolare | GRAFICO

L'Italia del nuovo ct Gennaro Gattuso è pronta a tornare in campo con i prossimi due test contro Estonia e Israele. Intanto, ci sono le prime prove tattiche e di convocazioni con Gattuso che vuole lanciare il 4-2-3-1 e si affida anche a tre calciatori del Napoli da titolare, torna pure Politano con Di Lorenzo e Buongiorno secondo La Gazzetta dello Sport.

