Infortunio Lukaku, Gazzetta choc: rischia due mesi di stop! Caccia Napoli al nuovo bomber

Mercato Napoli, infortunio Lukaku serio: SSC Napoli costretta a trovare un nuovo bomber in attacco

Calcio mercato Napoli, ultimissime sull'infortunio di Romelu Lukaku. Domani si conosceranno i tempi di recupero per l'attaccante belga, ma secondo l'edizione on line della Gazzetta si prospetta una lunga assenza, addirittura due mesi di stop. La SSC Napoli potrebbe andare a caccia di un altro centravanti

Tempi di recupero infortunio Lukaku, indiscrezioni Gazzetta

Ecco cosa scrive il collega Antonio Giordano sull'edizione on line della Gazzetta dello Sport

Prima della scienza ha parlato l’espressione dolente di Lukaku: e ora, aspettando un’eco e il comunicato, il sospetto che Big Rom si sia fatto male per davvero comincia a insinuarsi. Il "risentimento all’adduttore", la formula inevitabile che giovedì sera, al termine dell’amichevole con l’Olimpiacos, il Napoli ha dovuto prudentemente usare resta tale, però i primi esami qualcosa in più hanno spiegato e la diagnosi (e la prognosi) sveleranno l’entità di un danno che sembra abbastanza serio e che rischia di togliere a Conte il proprio centravanti per un paio di mesi. Però, qualcosa, s’era immediatamente intuito dalla mimica facciale di Lukaku, da quella di Politano, dalla gestualità di entrambi, dalle sensazioni del corpo che il belga ha avvertito subito, nell’istante stesso in cui, per calciare, il quadricipite della coscia sinistra gli ha trasmesso, quasi a dire: mi sono rotto.

Ora, bisognerà affidarsi - giustamente e completamente - all’ecografia e però anche ad altro, a riflessioni che diventano inevitabili se l’infortunio sarà così pregiudizievole: lì davanti, come prima punta, il Napoli si ritrova esclusivamente con Lorenzo Lucca, in teoria il vice-Lukaku e di conseguenza in pratica il suo sostituto naturale, e per affrontare il campionato (che comincia sabato ) e la Champions (che arriverà a metà settembre), il rischio di ritrovarsi a dover fronteggiare l’emergenza diventerebbe reale. Una prima punta, non essendoci più Raspadori e Simeone - ceduti all’Atletico Madrid e al Torino - sta per diventare un’esigenza e a tredici giorni dalla chiusura del mercato neanche semplice da garantirsi.

