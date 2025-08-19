Vlahovic-Napoli, spunta una possibilità per riuscire a chiudere il colpo

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi del Corriere della Sera fa il punto della situazione in merito alle mosse della SSC Napoli in merito all'infortunio di Romelu Lukaku e al suo possibile sostituto:



"Si monitora l’evoluzione del caso Vlahovic: si tratterebbe in questo caso di un investimento (20 milioni) e di una trattativa su un ingaggio alto (12 milioni) per i parametri del Napoli. La possibilità: un contratto lungo con ingaggio spalmato. Anche in questo caso, la concorrenza del Milan è forte, il serbo resta la prima scelta di Allegri".