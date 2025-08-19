CorSport - Lukaku ha già iniziato il percorso riabilitativo, Conte si augura una cosa

Il Napoli perde per infortunio Romelu Lukaku e ora i tempi di recupero rischiano di essere di oltre 100 giorni. Una cattiva notizia per il Napoli e Antonio Conte che ora spera una cosa

Napoli - Il Napoli perde per infortunio Romelu Lukaku e ora i tempi di recupero rischiano di essere di oltre 100 giorni. Una cattiva notizia per il Napoli e Antonio Conte che ora spera una cosa come scrive anche il Corriere dello Sport:

Nella migliore delle ipotesi, sarà costretto a restare ai box per almeno tre mesi e dunque potrebbe saltare tutte le partite fino a novembre per un totale di diciotto: alle tredici di Serie A si aggiungerebbero le prime cinque (su otto) della fase campionato di Champions League (quella a gironi che il nuovo format ha sostituito). Diventerebbero 25 le sfide saltate se i mesi di stop dov essero essere quattro: fino a dicembre, il Napoligiocherà almeno 25 partite (ottavi di Coppa Italia, 6 di Champions, 17 di Serie A) che diventerebbero 26 in caso di finale di Supercoppa italiana. Lukaku, oggi, non può far altro che sperare banalmente di rientrare quanto prima. Anche lui guarda il calendario. Tra gli obiettivi c'era quello di tornare in Champions da protagonista. Nel mirino le ultime due gare della prima fase: si disputeranno nella seconda metà di gennaio. Big Rom spera di esserci e ha già iniziato il percorso riabilitativo. Conte si augura di averlo a disposizione anche prima. 

